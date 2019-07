Emotionen bestimmen das Geschehen an den Börsen und lassen die Aktienkurse heftig schwanken. "Behavioral Finance" ist die noch junge Disziplin, die sich genau hiermit auseinandersetzt und noch relativ neu am Büchermarkt ist das Werk "Gustave Le Bon an der Börse - Psychologie der Massen für Aktionäre" von Dr. Felix Johnson. Dabei handelt es sich um den übersetzten Originaltext von Gustave Le Bon aus dem Jahr 1865 mit Kommentierungen von Dr. Felix Johnson. Und diese setzen Le Bons wissenschaftliche Abhandlung in den Kontext der Finanzmärkte und bieten hierdurch einen direkten Mehrwert für Aktionäre, ...

