Mehrere tausend Euro kostet ein Hotel während des Weltwirtschaftsforums im Januar. Das sei eine Belastung für das Event, meint Gründer Klaus Schwab.

Sechs Monate vor dem 50. Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat WEF-Gründer Klaus Schwab wegen der hohen Preise in dem Schweizer Skiort einen Standortwechsel ins Spiel gebracht. "Die Preistreiberei ist eine Belastung", sagte Schwab in einem Interview mit der Zeitung "Südostschweiz" (Samstag).

Zwar wolle er die Partnerschaft mit Davos am liebsten fortsetzen. Aber dazu gehörten mindestens 2.800 Hotelzimmer zu akzeptablen Preisen und genügend ...

