Auf kurze Sicht rückt die Bilanzsaison in den USA in den Fokus. Mittel- und langfristig sorgen die Notenbanken für optimale Rahmenbedingungen an der Börse.

"Er läuft und läuft und läuft - der Aktienmarkt! Trotz weiterhin durchwachsener Konjunkturdaten legen die Notierungen zu - neue Rekordwerte inklusive", fassen die Analysten der Helaba die Lage an den Börsen zusammen. Für die nächsten Wochen und Monate sind weitere positive Überraschungen an den Aktienbörsen für die meisten Beobachter nicht ausgeschlossen, kurzfristig besteht aber eine erhöhte Gefahr für Rückschläge.

Sollte es beispielsweise eine Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit geben, würde das von den Aktienmärkten wohl mit Kursgewinnen aufgenommen werden. Gleichzeitig besteht laut den Analysten der Weberbank aber die Gefahr, dass ein Handelsstreit zwischen den USA und Europa entflammt. Jede Eskalation dürfte andererseits die europäischen und insbesondere deutschen Aktien unter Druck setzen.

"Sollten die Verhandlungen mit China ins Stocken geraten und sich die Wirtschaft weiter abschwächen, stehen die beiden großen Notenbanken Fed und Europäische Zentralbank (EZB) bereit, weitere Lockerungsmaßnahmen durchzuführen", meint Aktienexperte Alexander Lukas in seinem Wochenausblick. Ohnehin gelte es mittlerweile als sehr wahrscheinlich, dass die Fed als erste den Leitzins senken wird.

