Die gute Nachricht: Momo (WKN:A12E40) ist als Investition derzeit vor allem eines: billig. Obwohl sich die Aktie in diesem Jahr bisher mehr als 40 % erholt hat, wird sie zum weniger als 12-fachen der diesjährigen Gewinnprognose gehandelt. Der chinesische Social Video- und Online-Dating-Spezialist wächst schnell, was diese Aktie sowohl für Wachstums- als auch für Value-Investoren attraktiv macht. Noch schöner ist, dass Momo in der Vergangenheit immer wieder die Erwartungen der Wall Street übertroffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...