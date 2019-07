Erst kauften sich Berliner Hipster Wohnungen in Athen. Nun folgen ihnen Investoren aus aller Welt. Die Stadt mutiert zum Labor des Turbokapitalismus - auch weil die Regierung von Alexis Tsipras Zwangsversteigerungen vereinfachte.

Inga Bergens Wohnung verteilt sich auf 70 Quadratmeter, sie punktet mit zwei Balkonen und nicht mal fünf Minuten Weg bis zur U-Bahn. Nur die Akropolis kann sie von ihrer Wohnung aus nicht sehen. "Dafür muss ich nach oben, aufs Dach", sagt sie. Dort gibt es eine Terrasse, die sich alle Parteien im Haus teilen.

Vor zwei Jahren hat sich die Berlinerin in der Nähe des Athener Hauptbahnhofs eine Ferienwohnung gekauft. Alle ein bis zwei Monate fliegt sie hin, nimmt sich eine Auszeit von ihrem Start-up, trifft hier ihre Freunde aus Berlin, London oder Brüssel. Gemeinsam ziehen sie durch die Gassen und Bars, vorbei an heruntergekommenen Altbauten und wandfüllenden Graffitis. "Die Athener haben genug von der Krise", sagt Bergen, es gebe viel Raum für Kreativität. "Das hat was von Berlin in den Neunzigern."

Dieser Vergleich ist in der griechischen Hauptstadt allgegenwertig. "Berlin is the new Athens", hat jemand ironisch an eine Hauswand gesprüht. Einst war der Vergleich mit dem hippen, rauen deutschen Hauptstadt wohl als Kompliment gemeint. Mittlerweile kommt er vielen vor wie eine Drohung.

Denn Athen verändert sich. Und viele Bewohner finden: nicht zum Guten. In der Stadt lässt sich im Zeitraffer besichtigen, was passiert, wenn eine Stadt zum Investitionsobjekt wird und Geld aus dem Ausland den Markt überspült. Im Zuge der Euro- und Wirtschaftskrise stürzten die Immobilienpreise ab. Nun steigen sie wieder, in rasantem Tempo. 26.000 Euro zahlte Inga Bergen vor zwei Jahren noch für ihre Wohnung. Heute könnte sie die Immobilie wahrscheinlich für das Dreifache verkaufen. Es sind nicht mehr nur Künstler und Intellektuelle, die sich von der antiken Aura und den günstigen Preisen angezogen fühlen. Sondern nun auch europäische Fonds sowie arabische und chinesische Investoren. Sie kaufen ganze Straßenzüge, modernisieren Wohnungen und vermieten sie über Airbnb.

Die Nachbarn lehnen sich auf, sie wollen sich nicht aus ihren Vierteln vertreiben lassen. Sie haben Angst, dass ihre historischen Nachbarschaften so enden wie Berlin-Mitte oder Neukölln: von Szenekiezen mit günstigen Lebenshaltungskosten zu durchgentrifizierten Metropolen für Immobilieninvestoren. Nur noch viel schneller.

Vor den Parlamentswahlen an diesem Wochenende erreicht die Debatte einen neuen Höhepunkt: Die rechtskonservative Partei Nea Dimokratia könnte die Mehrheit der Stimmen bekommen. Damit steht die linke Regierung von Regierungschef Alexis Tsipras vor der Ablösung. Die Griechen sind frustriert. Die wirtschaftliche Lage hat sich zwar gebessert. Aber seine sozialpolitischen Versprechen konnte Tsipras nicht einlösen. Seine Regierung war es, die Zwangsversteigerungen erleichterte und mit Visa-Geschenken die globalen Immobilienkäufer erst anlockte. Und so steht heute halb ...

