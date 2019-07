Die Hello bank! und mehr als 100 ihrer Kooperationspartner trafen sich am Fuschlsee zum persönlichen Austausch. Ein Medienmacher war auch dabei und hat Fragen gestellt. Die Antworten der Hello bank!-Topmanager hier. Wir treffen uns hier auf Eurem 16. B2B-Kongress in Fuschl. Ich starte mit einer Frage an den Event-Verantwortlichen, Walter Larionows. Bitte ein paar Worte einleitend zum Kongress selbst und zur Entstehungsgeschichte. Warum macht Ihr das? Walter Larionows: 2002, 2003, 2004 ist das Geschäft stark gewachsen, viele Kooperationen sind losgegangen. Wir dachten uns, wir schaffen für unsere Partner einen Kongress, damit man sich besser kennenlernen kann. Jahr für Jahr haben wir in der Folge passende Locations in Salzburg ausgesucht und gefunden, im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...