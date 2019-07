Zermatt - In weniger als drei Monaten findet vom 12. bis 14. September 2019 der 8. Zermatt Summit in Zermatt statt. Mehr als 150 Wirtschafts- und Meinungsführer aus der Schweiz, Europa und Übersee treffen sich in den Walliser Alpen, um mehr Menschlichkeit in den Prozess der Globalisierung einzubringen und neue Business-Modelle zu diskutieren, die der Gesellschaft und dem Gemeinwohl dienen.

Den vollständigen Artikel lesen ...