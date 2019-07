Facebook fordert mit seiner Digitalwährung Libra die Zentralbanken heraus. Um ihre Herrschaft über das Geld zu verteidigen, erwägen die Notenbanken, eigenes Digitalgeld herauszugeben - ein heikles Unterfangen.

Angst vor Facebooks neuer Währung Libra? Für Schwedens Notenbanker ist das kein Thema. Bei der Reichsbank in Stockholm bastelt man längst an einer eigenen digitalen Währung, der E-Krone. Lange bevor Facebook mit seinen Plänen, eine Kryptowährung einzuführen, die Öffentlichkeit überraschte, hatten die schwedischen Währungshüter damit begonnen, über ein digitales Zentralbankgeld nachzudenken. Mittlerweile ist das Projekt weit fortgeschritten. "Wir arbeiten an konkreten technischen Lösungen", sagt Reichsbanksprecher Tomas Lundberg. Im Klartext: Facebooks neue Währung kann kommen, die Reichsbank ist gewappnet - und zum Gegenschlag bereit. Außerhalb Schwedens jedoch sorgt der Facebook-Vorstoß, mit einer eigenen Kryptowährung den globalen Währungsmarkt aufzurollen, für Aufregung bei Privatbanken, Notenbanken und Politikern. Aus Angst vor dem Verlust des staatlichen Geldmonopols, vor Datenmissbrauch und vor einer Destabilisierung des Finanzsystems haben sie begonnen, eine Abwehrfront gegen den mächtigen US-Konzern zu bilden. Viele Akteure fordern, es den Schweden gleichzutun und mit digitalem Zentralbankgeld Libra Paroli zu bieten.

Weil der Markt für digitale Zahlungsmittel schneller wachse als gedacht, müssten die staatlichen Währungsbehörden "in der Lage sein, digitales Zentralbankgeld zur Verfügung zu stellen", mahnt etwa Augustín Carstens, Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Selbst die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das Thema registriert und fordert den digitalen Euro, um dessen Bedeutung "als globales Zahlungsmittel im Wettbewerb mit anderen Währungen zu stärken".

Schöpferische Zerstörung

Ein digitaler Euro - das hört sich innovativ, hip und zeitgeistig an. Tatsächlich aber birgt die technologiegetriebene Entmaterialisierung des Geldes ökonomischen Sprengstoff. Denn sie stellt die Geschäftsmodelle der Banken auf den Kopf, revolutioniert unser Verständnis von Geld und stärkt die Macht der Notenbanken. In der Finanzgeschichte erwies sich die "schöpferische Zerstörung" (Joseph Schumpeter) schon immer als wirkmächtige Konstante. Erst zahlten die Menschen mit Warengeld wie Gold und Silber. ...

