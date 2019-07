Die US-Berichtssaison steht in den Startlöchern. Doch das abgelaufene Geschäftsquartal ist bei vielen Unternehmen möglicherweise schlechter verlaufen, als am Markt erwartet. Das könnte für Turbulenzen am Aktienmarkt sorgen.Das US-amerikanische Finanzdaten- und Softwareunternehmen FactSet malt ein düsteres Bild für die bevorstehende Berichtssaison. Für das zweite Quartal erwarten die Experten im S&P 500 einen Gewinnrückgang von 2,6 Prozent. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre es ...

