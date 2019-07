Mit einer Hausmesse feierte der Verpackungsmaschinenbauer Somic in Amerang sein 45. Firmenjubiläum. Vor 150 Kunden aus dem In- und Ausland wurde außerdem die neue kompakte Maschine für einteilige Kartonverpackungen "Ready Pack" präsentiert.Im Jahr 1974 gründete Manfred Bonetsmüller im oberbayerischen Vogtareuth die Firma Somic. Zunächst wurden Sondermaschinen und Transportanlagen produziert. Bald kamen Verpackungsmaschinen dazu, auf die man sich schnell spezialisiert hat. Heute, 45 Jahre später, feiert das Unternehmen das Jubiläum mit einer Hausmesse am Firmensitz Amerang. . In großzügigen Produktionsgebäuden ...

