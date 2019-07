Europas Behörden, Verbraucher und Konzerne unterschätzen die Lebensmittelkriminalität. Statt gemeinsam gegen die Mafia vorzugehen, pochen sie auf lokale Zuständigkeiten. Das dürfte kaum genügen.

Es ist ein erschreckendes Eingeständnis, aber zu hören ist es überall dort in Europa, wo man sich mit Lebensmittelkriminalität beschäftigt. Sie sagen es bei Europol in Den Haag ebenso wie im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Bonn, bei Handelsverbänden und Verbraucherschutzorganisationen: die Mafia hat eine neue Geldquelle aufgetan. Weniger beachtet von der Polizei als Drogendealerei und zugleich lukrativer als Menschenhandel.

Die Rede ist von Food Fraud, der kriminellen Manipulation, Fälschung, Panscherei von Lebensmitteln und ihrem anschließenden Verkauf. Manches ist nur Etikettenschwindel. Champagner etwa, der nicht aus der Champagne kommt. Manches aber gesundheitsgefährdend, wenn etwa das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird oder Chemikalien dem Essen zugesetzt werden, um es besser aussehen zu lassen. 16.000 Tonnen Fake-Essen und 33 Millionen Liter Fake-Getränke stellten die internationalen Polizeibehörden im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer Opson-Mission sicher. Neuer Rekord. Mal wieder.

Das ist das, was die Ermittler wissen. Was sie indes nicht wissen, ja nicht mal ahnen, ist, ob diese Berge an gefälschten Lebensmitteln nur die Spitze eines Eisberges sind - und noch viel, viel mehr Fake-Food an ihren Kontrollen vorbeizieht. Oder ob sie dabei sind, der organisierten Lebensmittelkriminalität wirklich zuzusetzen.

Wahrscheinlich ist Ersteres. Leider. Denn vor allem Europa ist bei der Bekämpfung ...

