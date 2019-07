von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Baumgartner, die letzten Jahre verliefen für Schweiter extrem stabil, fast wie Beton, ist man versucht zu sagen. Beunruhigt sie das weltweite Handelsgezänk? Heinz O. Baumgartner: Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Akquisitionen getätigt und in den Konzern integriert. Dabei ist es sicher hilfreich, wenn man gleichzeitig von der Konjunkturseite her noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...