Diese Woche dreht sich das Karrussell in den DAX-Konzernen und auf der politischen Euro-Bühne. Zwei DAX-Konzerne wechseln ihre Spitzen aus und am Ende der Woche entscheidet die EU über die Rolle von Frau Von der Leyen. Dieses Rennen ist noch nicht entschieden. Man stelle sich vor, sie wird nicht gewählt. Was dann? Dann ist die Bundeskanzlerin dran. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich unverzüglich in die AB-Daily einzulesen, um täglich dabei zu sein. Die Reaktion der Märkte ist entscheidend. In den zwei DAX-Konzernen insbesondere.



Sollten Sie kein Abonnent unserer Briefe sein, können Sie diese auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info