Zürich - Sesselwechsel bei Julius Bär: Der Verwaltungsrat der Privatbank hat Philipp Rickenbacher per 1. September 2019 als Teil der Langzeit-Nachfolgeplanung zum neuen CEO ernannt. Der jetzige CEO Bernhard Hodler wird per 31. August 2019 zurücktreten, wie das Institut am Montag mitteilte. Der Verwaltungsrat von Julius Bär hat Philipp Rickenbacher per 1. September 2019 zum neuen CEO ernannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...