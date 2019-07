Zürich/Basel (awp/sda) - Dutzende Klimaaktivisten haben laut eigenen Angaben am frühen Montagmorgen die Eingänge der Hauptsitze der Grossbanken Credit Suisse in Zürich und UBS in Basel besetzt. Sie errichteten Sitzblockaden und versperrten die Zugänge teils mit Velos und Pflanzenkübeln. Die Züricher Stadtpolizei bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...