Alle bisherigen Berichte über die Sanierungsschritte wurden am Wochenende deutlich korrigiert. 18.000 Arbeitsplätze war bekannt. Doch nun geht es auch um einen Großteil der risikogewichteten Kredite, die in der neuen Konzeption deutlich höher ausfallen als bisher angenommen. Es geht um 74 Mrd. Euro, also 25 % aller riskanten Geschäfte, wofür es keine exakte Definition gibt, aber die Wirkung wohl auf die Bilanzsumme als auch auf das Eigenkapital fällt erheblich aus. Auch die harte Kernkapitalquote reduziert sich von 13,7 % auf 12,5 %, was wohl ausreicht, um den üblichen Bedingungen zu genügen. Alle Maßnahmen sind spektakulär genug, um aus dieser Aktie nun wirklich einen Turnaround zu machen. Wir berichten darüber ausführlich in den Briefen dieser Woche.



