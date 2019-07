Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank anlässlich des geplanten Konzernumbaus von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Bank habe ihr Geschäftsmodell radikaler überarbeitet als gedacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte das die Aktie stützen, die erhoffte Steigerung der Profitabilität solte sich damit aber noch mehr verzögern. Insofern böten sich Anlegern mehr Chancen bei anderen Sektorwerten./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2019 / 21:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-08/08:50

ISIN: DE0005140008