Essen (www.anleihencheck.de) - Die EZB ist weiterhin mit den weiter fallenden längerfristigen Inflationserwartungen konfrontiert, so die Analysten der National-Bank AG.Nach der Rede von Sintra sei es hier zu einer Gegenbewegung gekommen - aber der Abwärtstrend der Entwicklung habe bislang nicht umgekehrt werden können. Die weitere Entwicklung werde nun maßgeblich davon abhängen, ob sich der Verfall der Erwartungen fortsetze oder nicht und wie die EZB diesen interpretiere. Was stecke also hinter dem Einbruch der Inflationserwartungen? Sei es eine strukturelle Entwicklung oder ein zyklisches Phänomen? Bei einer zyklischen Entwicklung sei davon auszugehen, dass es zumindest auf Dauer auch wieder anders kommen werde. Sollte der Konflikt um die internationale Handelsordnung sukzessive gelöst werden, dürfte die Räumung des Arbeitsmarktes auch in Europa sukzessive zu mehr Lohndruck führen. ...

