Nach seinem Anstieg auf ein neues Hoch seit August in der Vorwoche ist dem Dax am Montag etwas weiter die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex fiel kurz nach Börsenbeginn um 0,22 Prozent auf 12 540,44 Punkte. Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax war mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 25 932,54 Punkten nahezu unbewegt. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es mit minus 0,15 Prozent moderat abwärts.

Hoffnungen auf eine anhaltend ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hatten den Leitindex am Donnerstag noch auf 12 656 Punkte getrieben. Positive Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten am Freitag dann aber für Unsicherheit, ob es tatsächlich zu einer frühen Einleitung einer Zinswende durch die US-Notenbank Fed kommt. Zudem bleibt die Lage in Nahost angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran heikel und auch die Handelsstreitigkeiten zwischen Japan und Südkorea hatten jüngst zugenommen. Vor der Berichtssaison könnte sich der Markt nun schwer tun./kro/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

