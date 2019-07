Die britische Investmentbank Barclays hat LafargeHolcim im Rahmen einer Branchenstudie von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 50 Franken angehoben. Das Management die wichtigen Probleme sukzessive an und mache damit eine Transformation des Baustoffekonzerns immer glaubwürdiger, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er bezieht in seine Bewertung nun die Veräußerungen in Südostasien mit ein sowie eine verbesserte Preisbildung in Indien im zweiten Quartal. Seine EPS-Prognosen blieben zwar weitgehend unverändert, aber die Verschuldung nehme deutlich ab. Die Aktien seien nach einer unterdurchschnittlichen Entwicklung nun in Linie mit anderen Zementherstellern bewertet./jl/yl/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

