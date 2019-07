Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach dem Börsengang mit "Hold" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Aktie der VW-Lkw- und Bussparte erhielten die Anleger zwar Zugriff auf die Premiummarke Scania, doch bis zum weltweiten Champion müsse Traton noch viel tun, schrieb Analyst Graham Phillips in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet zudem eine Profitabilitätsschwäche bei MAN während des Modellwechsels und eine generell sinkende Nachfrage. Zwar zeigte sich Phillips unter anderem angesichts E-Commerce und des aktuellen Trends der Kunden zur technisch besseren Ausstattung optimistischer als der Markt, er zieht aber die günstigere Volvo-Aktie vor./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2019 / 15:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-07-08/09:13

ISIN: DE000TRAT0N7