Europas Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt guten Lauf den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni überraschend robust ausgefallen war, weiteten die wichtigsten Börsenindizes am Freitag ihre Tagesverluste etwas aus. Die guten Jobdaten ließen die Hoffnung auf eine starke US-Leitzinssenkung im Juli ein wenig schwinden und sorgten so für eine etwas angeschlagene Stimmung zum Wochenschluss. Zudem beeinträchtigte ein in diesem Ausmaß nicht erwarteter Rückgang bei den Auftragseingängen in der deutschen Industrie die Laune der Investoren. So schloss der EuroStoxx 50 mit einem Abschlag von 0,5%, auch die anderen bedeutenden europäischen Indices gingen mit ähnlichen Abgaben ins Wochenende. Aus ...

