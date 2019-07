Der Ansturm auf die Rente mit 63 ist deutlich größer, als die Politik erwartet hatte. Besonders in Ostdeutschland gehen die Menschen in Scharen in den Vorruhestand. Das hat einen einfachen Grund.

Fünf Jahre nach der Einführung der abschlagsfreien Rente mit 63 ist diese in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehr beliebt. "Die Leute rennen uns die Bude ein", sagte Jork Beßler, Chef der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Im Vorjahr gingen in den drei Ländern etwa 43,5 Prozent der Altersrentner über die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren in den Ruhestand. Zum Vergleich: In Westdeutschland waren es nur 30 Prozent.

Beßler führt die Entwicklung darauf zurück, dass Menschen in der DDR bereits früh ins Berufsleben starteten. Frauen setzten zudem trotz Kindern kaum aus - anders als in den alten Bundesländern. Wer 45 Jahre Rentenversicherungsbeiträge gezahlt hat, kann ...

