Der deutsche Leitindex startete zunächst schwächer in den Tag. Dass er sich rasch wieder stabilisieren konnte, ist vor allem einer Aktie zu verdanken.

Es war ein fulminanter Start in den Monat Juli: Der Dax gewann auf Wochensicht 1,4 Prozent und markierte gleich mehrere neue Jahreshöchststände, bevor er am Freitag unter die 12.600-Punkte-Marke rutschte und 0,5 Prozent im Minus bei 12.569 Punkten.

schloss. Auch in die aktuelle Woche startete das Börsenbarometer zunächst schwächer: 12.541 Punkte zeigte die Anzeige im Frankfurter Börsensaal als ersten Kurs - 0,2 Prozent weniger als der Schlusskurs vom Freitag.

Dabei gab es einige durchaus positive Nachrichten: So legten die deutschen Exporte im Mai stärker zugelegt als erwartet. Sie stiegen um 1,1 Prozent zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im April noch einen Rückgang um 3,4 Prozent gegeben hatte. Die Importe verringerten sich im Mai um 0,5 Prozent.

Zugleich steigerten die Unternehmen ihre Produktion. Industrie, Baubranche und Versorger stellten im Mai 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten hier mit allerdings mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet.

Dass sich die Kurse in den ersten Handelsminuten erholten und der der Dax fast wieder den Schlusskurs vom Freitag erreichte, war aber von allem einem Wert zu verdanken: der Aktie der Deutschen Bank. Nach dem am Sonntag angekündigten Radikalumbau griffen die Aktionäre beherzt zu und katapultierten den Kurs um 3,5 Prozent nach oben. Die Aktie setzte sich damit mit weitem Abstand an die Spitze der Dax-Gewinner. Der Aufsichtsrat des größten deutschen Geldhauses hatte entschieden, die Investmentbank zu verkleinern, das weltweite Aktiengeschäft aufzugeben und sich künftig auf das Geschäft mit großen Unternehmenskunden zu konzentrieren. Bis 2022 werden weltweit 18.000 Stellen abgebaut, um die Kosten drastisch zu senken.

Das aber kostet erst einmal: Kurzfristig rund drei Milliarden Euro, bis 2022 rechnet die Deutsche Bank mit Belastungen von insgesamt 7,4 Milliarden Euro. Bereits für das zweite Quartal 2019 wird ein Verlust von etwa 500 Millionen Euro vor Steuern und 2,8 Milliarden Euro nach Steuern erwartet, auch im gesamten Jahr dürfte die Bank in die roten Zahlen rutschen.

Schwache Vorgaben aus Asien

Asiens Börsen leiden indes weiter unter den Spekulationen auf eine baldige drastische Zinssenkung der ...

