Metro 2.14% GesundeSkepsis (STATT): Aufstockung (08.07. 08:27) >> mehr comments zu Metro: www.boerse-social.com/launch/aktie/metro_ag Evotec 0.94% FGCapital (FG2018): Evotec veröffentlichte heute diese interessante und im Hinblick auf den Forschungsansatz, viel versprechende Meldung EVOTEC UND VENTURE CAPITAL INVESTOR-KONSORTIUM GRÜNDEN 'BREAKPOINT THERAPEUTICS GMBH' PORTFOLIO VON WIRKSTOFFFORSCHUNGSPROJEKTEN, DIE AUF DNA-SCHADENSANTWORTEN ABZIELEN, EIN VIELVERSPRECHENDER ANSATZ ZUR BEHANDLUNG VON KREBSPATIENTEN BREAKPOINT THERAPEUTICS WIRD MEHRERE KOMPLEMENTÄRE UND SYNERGETISCHE FORSCHUNGSPROJEKTE WEITERENTWICKELN, DIE BEI EVOTEC INITIIERT WURDEN STARKES KONSORTIUM NAMHAFTER FINANZIERUNGSPARTNER MIT MEDICXI, TAIHO VENTURES, LLC UND EVOTEC ...Den vollständigen Artikel lesen ...