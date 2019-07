Osisko Mining Corp. und O3 Mining Inc., ehemals Chantrell Ventures Corp., gaben kürzlich den erfolgreichen Abschluss ihres zuvor angekündigten Spin-Outs bekannt. In deren Rahmen wurden bestimmte Assets von Osisko Mining auf Chantrell übertragen, dabei erhielt Osisko im Gegenzug Aktien von Chantrell.



Unter anderem wurden das Marban-Projekt, das Garrison-Projekt, Explorationsstätten und ein Portfolio ausgewählter Wertpapiere im Austausch gegen 24.977.898 O3-Stammaktien von Osisko auf O3 Mining übertragen.



Im Rahmen der Transaktion führte Chantrell eine Aktienkonsolidierung auf einer Basis von 40:1 durch. Der Name des Unternehmens wurde im Laufe der Transaktion von Chantrell Ventures Corp. zu O3 Mining Inc. geändert.



Ab dem 9. Juli sollen die Aktien von O3 Mining voraussichtlich an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol OIII gehandelt werden.



