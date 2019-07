Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Mai leicht gesteigert und sich damit etwas vom kräftigen Rückschlag im Vormonat erholt. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Markt hatte eine leichte Erholung erwartet und mit einem Anstieg der Produktion um 0,4 Prozent gerechnet. Bankvolkswirte reagierten zurückhaltend.

Allerdings war der Rückschlag im April etwas stärker als bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Rückgang im Vormonat auf 2,0 Prozent im Monatsvergleich nach zuvor 1,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Herstellung im Mai um 3,7 Prozent. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder schwache Daten aus der deutschen Industrie. Zuletzt hatte ein herber Einbruch beim Auftragseingang die Sorge vor einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal verstärkt.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurde die Gesamtproduktion im Mai durch eine schwache Entwicklung in der Baubranche gebremst. Im Baugewerbe habe es im Monatsvergleich einen Rückgang um 2,4 Prozent geben, hieß es in einer Mitteilung. Dagegen habe es in den Industriebetrieben einen Anstieg der Produktion um 0,9 Prozent gegeben.

Nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums habe sich das produzierende Gewerbe im Mai "auf niedrigem Niveau stabilisiert". Bankvolkswirte reagierten zurückhaltend auf die Produktionsdaten. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", sagte Commerzbank-Experte Ralph Solveen. Er sprach zwar von "erfreulichen Zahlen". Diese würden aber noch nicht das Ende der Talfahrt der Industrie markieren.

Ganz ähnlich äußerte sich der Chefvolkswirt für Deutschland der ING-Bank, Carsten Brzeski. Immerhin erkannte er in den jüngsten Produktionsdaten "schwache Lebenszeichen" für die deutsche Wirtschaft. Allerdings seien die Kennzahlen noch zu schwach, um Optimismus zu rechtfertigen./jkr/elm/mis

