Eine positive Studie der Investmentbank Jefferies hat der Kurserholung von Ado Properties und Deutsche Wohnen am Montag weiteren Auftrieb gegeben: So kletterten Ado im SDax in der Spitze um 5,3 Prozent auf 41,18 Euro. Der geplante Mietendeckel in Berlin hatte die Papiere der auf die Hauptstadt fokussierte Immobiliengesellschaft vor zwei Wochen mit 34,88 Euro auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren zurückgeworfen. Deutsche Wohnen legten am Montag um 1,1 Prozent auf 33,28 Euro zu. Sie hatten vor kurzem nur noch 31,94 Euro gekostet.

Analyst Thomas Rothäusler sieht für die Immobilienaktien nach dem kräftigen Abschlag nun wieder Potenzial. Jetzt wo absehbar sei, dass die Plänen der Rot-rot-grünen Regierung tatsächlich umgesetzt werden sollen, sei der schlimmste Fall eingepreist. Abschwächungen gegenüber dem Gesetzentwurf, Aktienrückkäufe oder Immobilientransaktionen über dem Buchwert könnten die Erholung antreiben, so der Experte./ag/mis

