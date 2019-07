Die VW-Aktie hat sich in den letzten Tagen peu a peu nach oben gearbeitet. Dabei konnte der Autobauer mit guten News bei Anlegern und Analysten viele Pluspunkte sammeln. Jetzt nimmt die Zusammenarbeit mit Ford langsam aber sicher Formen an. Lohnt sich der Kauf der VW-Aktie?Volkswagen und Ford kommen sich langsam näher. Schon im Januar hatten beide Autokonzerne eine gemeinsame Produktion von Pick-ups vereinbart.VW will die Werke von Ford nutzen, um endlich in dem in den USA so wichtigen Marktsegment ...

