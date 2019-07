Die Gemeinschaftswährung tauscht ihre Gewinne gegen Verluste und so notiert der EUR/USD in einer schmalen Range um 1,1220. EUR/USD schaut auf Daten, Risikotrends Das Paar kämpft zum Beginn der Woche im Bereich der 1,1220 um eine Richtung, nach dem es am Freitag bei 1,1200 zu einer Bodenbildung kam. Die positive Stimmung gegenüber dem Greenback bleibt ...

