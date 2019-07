Im digitalen Zeitalter und angesichts zunehmender Cyberattacken wird die sichere Datenaufbewahrung zu einer absoluten Notwendigkeit. Umfangreiche Attacken machen auch vor Unternehmen und Regierungsbehörden nicht Halt, wie sich unlängst in einem Ransomware-Angriff auf die US-amerikanische Stadt Baltimore zeigte. Um Organisationen behilflich zu sein, sich besser gegen Datendiebstahl oder -verlust zu schützen, hat der Cloudhosting-Spezialist IKOULA nun IKOULA CLOUD BACKUP, by Acronis entwickelt, eine neue, einfache, anpassbare, flexible und sichere Cloud-Backup-Lösung im "BaaS-Modus" (Backup as a Service).

IKOULA CLOUD BACKUP, by Acronis ist eine benutzerfreundliche, zuverlässige, automatisierte und skalierbare Datensicherungslösung. Sie lässt sich ohne Investitionen in Hardware problemlos implementieren und kann alle Daten, Anwendungen oder Dateien, Arbeitsstationen, Mobilgeräte und reale oder virtuelle Server schützen.

Im Interesse der Sicherheit werden alle transferierten Daten mit einem AES-256-Algorithmus verschlüsselt und der Zugriff darauf ist mit einem einmaligen Codeschlüssel gesichert, ohne den die Datenwiederherstellung nicht möglich ist. Außerdem bietet die Lösung auch Softwareschutz gegen Ransomware. Backup in der Cloud bietet ein höheres Maß an Redundanz und Sicherheit. Damit können die Nutzer ganz beruhigt sein, dass ihre strategischen Daten im Falle einer Katastrophe am Standort oder aus der Ferne wieder vollkommen zur Verfügung stehen.

Unter anderen Vorteilen sind die Nutzer in der Lage, alle realen und virtuellen Terminals ihrer Umgebung über eine Web-Konsole fernzuverwalten. Eine Datensicherung für ein einfaches Dokument bis hin zu einem gesamten Server kann jederzeit und von überall aus angesetzt, die Häufigkeit automatisiert und die gänzliche oder teilweise Wiederherstellung von der Cloud aus angefordert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.ikoula.com/en/acronis?utm_source=businesswire.com&utm_medium=text&utm_campaign=acronis

Anleitungen für eine problemlose Datensicherung erhalten Sie in unserem Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=4GVMADHw008&vl=zh-Hans

ÜBER IKOULA:

IKOULA ist seit 1998 ein Pionierunternehmen der French Cloud und besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch im Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie steht, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie beraten und ihnen bei ihren Geschäftsaktivitäten zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

Contacts:

IKOULA:

Laurane VASSOR ARCARO +33 01 84 01 02 69

lvassorarcaro@ikoula.com

Agentur:

Céline BERNARD +33 06.10.78.41.73

Celinebernard_rp@outlook.com