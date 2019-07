Salzburg (www.aktiencheck.de) - Das Salzburger Bankhaus Spängler sieht nach rasanten Kurssteigerungen an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr gemischte Aussichten für Anleger in den kommenden Monaten. Konjunkturell deute einiges auf eine Wachstumsabschwächung hin, wenngleich der fundamentale Wachstumstrend intakt sei und eine Rezession nicht unmittelbar bevorstehe, würden die Experten der ältesten Privatbank in Österreich analysieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...