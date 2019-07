Wien (www.anleihencheck.de) - Lange ließ die Commerzbank den Markt warten, aber nun ist die erste AT1 Emission der Bank gepreist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese habe ein Volumen von USD 1 Mrd. und habe mit einem Kupon von 7% nach initialen Renditeindikationen von 7,5% bis 7,75% gepreist. Das Interesse am AT1 Markt aufgrund der erzielbaren Renditen im aktuellen Zinsumfeld sei mit einem USD 11 Mrd. Orderbuch sehr solide gewesen. Zusätzlich sei in diesem Jahr mit keinem positiven Netto-Neuemissionsvolumen zu rechnen, was die Nachfrage nochmal angekurbelt haben dürfte. Die Bank optimiere damit die Kapitalstruktur ein Stück weit, als das hartes Kernkapital für die Erfüllung von Pillar 2R Erfordernissen freigespielt werde. (News vom 04.07.2019) (08.07.2019/alc/n/a) ...

