Wien (www.anleihencheck.de) - In der kommenden Woche werden Zahlen zur Industrieproduktion im Monat Mai veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit diesen Daten in der Hand könne eine erste gute Einschätzung der BIP-Entwicklung für das 2. Quartal erfolgen. Die Analysten würden zwar in einigen Ländern sowie der Eurozone mit einem Rebound des Outputs rechnen. Allerdings werde dies den Kalkulationen der Analysten zufolge nicht reichen, um eine schwache Produktionstätigkeit der Industrie von April bis Juni zu verhindern. Somit würden sie auch mit einem schwächeren BIP-Wachstum in Q2 als in Q1 rechnen. Weiters stehe mit der Sentix-Umfrage der erste Stimmungsindikator für den Monat Juli am Kalender. Dieser Indikator sei hochkorreliert mit der jüngsten Bewegung auf den Aktienmärkten und so würden die Analysten mit einer deutlichen Verbesserung des Umfragewertes rechnen. ...

