In einer aktuellen Marktanalyse, veröffentlicht auf der Website der Wiener Börse, betont 3BG-Generali KAG-Geschäftsführer und Österreich-Fondsmanager Alois Wögerbauer einmal mehr, dass er in Dividenden die neuen Zinsen sieht. "Die Zinswende wird nicht kommen. Die Zinsen gehen, die Dividenden bleiben", so Wögerbauer. Ein Investor mir ruhiger Hand, mit Schwankungstoleranz und mit einem mehrjährigen Anlagehorizont würde in Wien derzeit eine ausgezeichnete Ausgangsituation vorfinden. Er meint: "Der Wandel Richtung Dividendenmarkt wird sich weiter vollziehen - und von den Investoren früher oder später honoriert werden. Zahlreiche Titel wie beispielsweise Österreichische Post, Mayr-Melnhof oder die beiden Versicherungstitel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...