Saalbach-Hinterglemm (ots) - Dawid Godziek, Emil Johansson und Erik Fedko sind die Sieger des fünften GlemmRide Slopestyle



Beim zweiten FMB Gold Event der Saison 2019 kamen die weltbesten Slopestyle-Athleten ins Glemmtal, das an diesem Wochenende zur Welthauptstadt des Slopestyle wurde.



Der Samstag des GlemmRide Bike Festival presented by BMW im Salzburger Land stand ganz im Zeichen des Slopestyle. Nach einem spannenden Qualifying zeigten die zwölf Besten ihre Tricks auf höchstem Level im Finale. Nur wenige Minuten zu früh rollten die Regenwolken über das Glemmtal, sodass der erste Lauf des Finales gewertet werden musste. Erik Fedko, Emil Johansson und Dawid Godziek mussten daher auf ihren zweiten Run verzichten, konnten die Judges aber bereits im ersten Lauf überzeugen.



Mit einem unglaublichen Twister No Hand, Cash Roll über den Boner Log, Double Tailwhip am Step Up, Truckdriver am Step Down und einem Double Backflip X-Up am Rivergap landete der Pole Dawid Godziek verdient auf Platz 1.



Bester Österreicher und Hero of the Weekend ist Peter Kaiser, der sich vom Pre-Qualifying bis auf Platz 9 im Finale durchkämpfen konnte.



Den Livestream verpasst? Hier (https://www.saalbach.com/de/events/glemmride/livestream)gibt's die Wiederholung.



Weiteres Bildmaterial und Pressemitteilungen zum Festival unter media.saalbach.com (https://media.saalbach.com/)



Kontakt: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm Karin Pasterer Presse und PR Tel.: +43 6541 6800 115 k.pasterer@saalbach.com www.saalbach.com