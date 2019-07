Zürich (ots) -



Neuer Wirtschaftsevent für Innovation und Digitalisierung, Trends

und neueste Technologien - Live Experiences - 300 Speaker, 200

Experten und Aussteller.



«Die Schweiz ist ein attraktiver Innovationshub für Unternehmen

und Start-ups. Mit der Business Innovation Week wollen wir das noch

erlebbarer machen!», sagt Ewa Ming, Initiantin der Business

Innovation Week (BIW) und bekannt als langjährige Veranstalterin der

Schweizer Marketingmesse SuisseEMEX und des Digital Summit. Mit der

BIW entsteht eine neue Wissens- und Netzwerkplattform für Schweizer

Unternehmer, Zukunftsgestalter und Gründer. «Neu denken, neu

handeln». Dieser Anspruch prägt das BIW-Programm und steht für

Innovation, Zukunftsdialog und Nachhaltigkeit.



Der Grossanlass im Festival-Style verwandelt den pulsierenden

Werkplatz Zürich Oerlikon in ein inspirierendes, interaktives Forum

für unternehmsrelevante Innovationen und Geschäftsmodelle. Im Fokus

stehen: Digitalisierung, New Work, Trends und neueste Technologien

für die moderne Arbeitswelt - ganz praxisnah und verständlich

umgesetzt. Die rund 10'000 Fachbesucher erleben in der ersten

Oktoberwoche Europa-Premieren aus der humanoiden Robotic,

5G-Anwendungen, künstliche Intelligenz, Cyber-Security und Best

Practice für Innovationskultur. Auf dem Programm stehen 300 Keynotes

und Vorträge, 200 Events mit Live Experiences, Firmenbesichtigungen

und Business-Networking.



Future-Conference @StageOne



Künstliche Intelligenz, Blockchain, Cyber Security, New Work,

Virtual Reality, humanoide Roboter, Smart Data - die Digitalisierung

steigert den Innovationsdruck drastisch. Sie sind die Triebkräfte für

Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz. Die

Future-Conference vom 1. bis 3. Oktober im StageOne schafft für

Entscheider und Gestalter der Zukunft aus Wirtschaft, Wissenschaft

und Politik ein einzigartiges Forum für Dialog und Austausch mit

praxisnahen Lösungsansätzen für die digitale Welt. Der

Zukunftskongress richtet sich an Entscheider und Führungskräfte auf

C-Level und präsentiert ein hochkarätiges Programm mit

internationalen Keynote-Referenten, CEO-Talkrunden und Interviews.



Academy @MFO-Haus



In den Studios des MFO-Hauses finden spannende

Praxispräsentationen, Vorträge und Masterclasses statt. Dabei kommen

verstärkt Wirtschaftsfrauen zum Zug: Kompetent, authentisch, stark -

Frauen prägen noch zu wenig, aber immer mehr die Unternehmenskultur.

Innovationskultur und Leadership, Self Branding und Storytelling,

Markenaufbau und Strategie sind Schwerpunktthemen in der Academy.



Live Experience @Halle 622



Für drei Tage wird die ehemalige ABB-Industrie-Halle 622 zur

interaktiven, crossindustriellen Begegnungsplattform und

inspirierenden Zukunftsausstellung. Rund 150 Firmen zeigen ihre

Produkt-Neuheiten. Die Besucher erwarten Roboter-Premieren, Drohnen,

VR-Experiences, 3D-Drucker und Services für die neue Arbeitswelt,

kreative Marketing-Lösungen und Business Software. Und Roboter «DJ

Mecabot» rockt dann bei den Afterwork-Parties die Halle 622.



Zeitraum: Montag 30. September bis Freitag 4. Oktober 2019



Programm: https://www.businessinnovation.ch/de/future-conference/

Speaker: https://www.businessinnovation.ch/de/speakers/ BIW-Blog:

https://www.businessinnovation.ch/de/blog/

Medien: https://www.businessinnovation.ch/de/medien/



