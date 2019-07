Smartenergy Invest hat das 23-Megawatt-Projekt an das Photovoltaik-Unternehmen verkauft. Im Gegenzug erhöht sich Smartenergys Anteil an Edison auf 17,5 Prozent.Im Februar machte Edisun Power mit seinen Portugal-Plänen das erste Mal Schlagzeilen. Das schweizerische Photovoltaik-Unternehmen hatte damals ein 49-Megawatt-Projekt von Smartenergy Invest gekauft. Der Solarstrom dieses Projekts soll ohne staatliche Subventionen oder Einspeisetarife am Markt veräußert werden. Dafür will Edisun ein Power Purchase Agreement mit preislich festen Abnahmeverpflichtungen abschließen. Jetzt hat Edisun seine Kooperation ...

