Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BMW nach einer Investorenveranstaltung in China von 85 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe interessante Details zu Kosten, Margen und Geldflüssen offenbart, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig bestehe auch dank neuer Modelle die Chance, gegenüber Rivalen wie Daimler aufzuholen. Zudem könnte das zweite Quartal zeigen, dass BMW den Stuttgartern bei der Kostenkontrolle voraus sei./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-07-08/10:37

ISIN: DE0005190003