Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Daimler vor Quartalszahlen von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte zeigen, dass der Autobauer größere Schritte für Verbesserungen im operativen Geschäft und auf der Kostenseite benötige, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwarte ein weiteres schwaches Vierteljahr, die operative Marge in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars dürfte ohne das China-Geschäft sogar unter 5 Prozent rutschen. Rückstellungen und Rückrufe sollten die Gewinne mit rund 1 Milliarde Euro belasten./men/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-07-08/10:44

ISIN: DE0007100000