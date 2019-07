Eight Advisory Germany GmbH: Marc Bernstein neuer Partner bei Eight Advisory DGAP-News: Eight Advisory Germany GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Expansion Eight Advisory Germany GmbH: Marc Bernstein neuer Partner bei Eight Advisory 08.07.2019 / 10:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Eight Advisory beauftragt Marc Bernstein mit dem Aufbau und der Leitung der Transformation & Transaction Tech Praxis Frankfurt/Main, 8. Juli 2019 - Das führende französische Beratungsunternehmen für Transaktions-, Restrukturierungs- und Transformationsberatung, Eight Advisory, baut seine deutsche Präsenz zügig aus. Für den Aufbau und die Leitung der Transformation & Transaction Tech Praxis in Deutschland konnte Eight Advisory ab Juli Marc Bernstein als neuen Partner in der Deutschen Niederlassung gewinnen. Bernstein, 41, verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in führenden kaufmännischen Positionen und als Unternehmensberater mit besonderem Fokus auf Mergers & Acquisitions, Corporate Finance und IT im Transaktionsumfeld. Marc Bernstein war zuletzt bei KMPG tätig, wo er in den letzten drei Jahren das Deal Strategy IT-Team aufbaute und leitete. Davor war er fünf Jahre bei Ernst & Young (EY) im Bereich Operational Transaction Services (OTS) tätig. Er war mitverantwortlich für den Auf- und Ausbau der OTS-IT und trainierte das EY GSA-Transaktionsteam in Indien. Zuvor gründete und leitete er als Entrepreneuer eine Firma mit den Beratungsfeldern M&A, IPOs und Investor Relations. Aus diesen Tätigkeiten bringt er große Expertise im Transaktions- und Transformationsgeschäft mit. Zudem hat er einen starken Fokus auf der Rolle von IT und Technologie im Transaktionsumfeld. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit dem Einfluss der Blockchain-Technologie auf die Finanzmärkte, insbesondere der Veränderung des IPO-Prozesses hin zum "Security Token Offering" (STO), und ist Beirat eines Blockchain Start-ups. "Die letzten begleiteten Transaktionen von der Due Diligence Phase bis hin zu Integrations- oder Carve-Out Dienstleistungen zeigten mir die steigende Komplexität durch globale Prozesse, intransparente Unternehmensstrukturen und die Bedeutung von Technologie im Transaktionsprozess. Diese Themenstellungen können, wenn nicht von Anfang an beachtet, im Nachhinein zu einer deutlichen Verschlechterung des Business Cases führen. Fokussiert auf diese Transaktionsherausforderungen und als kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden, können wir komplexe Zusammenhänge transparent und verständlich darstellen. Ich sehe mich bei Eight Advisory in einer Position, in der ich als Partner stark operativ eingebunden bleibe und hierbei mein unternehmerisches Wissen einbringen kann. Eight Advisory kombiniert alle Vorteile eines Mittelständlers mit dem Skillset einer international führenden Beratungsgesellschaft: Professionalität, Flexibilität und kurze Wege." Michael Wahl, Geschäftsführer der Eight Advisory Deutschland GmbH dazu: "Mit Marc Bernstein verstärken wir uns in den Bereichen Geschäftstransformation und Transaktionen und können unseren Kunden ein umfassendes Transaktionsberatungsportfolio bieten. Gerade seine "hands-on"-Mentalität passt perfekt in unser Team. Ich freue mich, dass er uns ab sofort in der Frankfurter Niederlassung unterstützt." Hinweis für die Redaktion: ein Foto von Marc Bernstein ist verfügbar unter: http://bit.ly/2RQEluw 08.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 837535 08.07.2019 AXC0083 2019-07-08/10:44