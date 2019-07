Was für ein starker Auftritt von Sangamo: Fast elf Prozent kann die Aktie am heutigen Montag zulegen. Grund sind starke Studienergebnisse der Phase 1/2 zur Gentherapie SB-525 zur Behandlung von schwerer Hämophilie A, die gemeinsam mit dem Partner Pfizer entwickelt wird. Diese wurden am Samstag, 6. Juli auf dem 17. Kongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Melbourne, Australien, präsentiert. Die Daten zeigten eine gute Verträglichkeit und einen dosisabhängigen Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...