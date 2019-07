Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem angekündigten Konzernumbau auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Die geplanten Maßnahmen seien ein tiefer Einschnitt für das Geldhaus, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strukturellen Herausforderungen für die Deutsche Bank seien damit aber nicht vom Tisch./edh/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-07-08/10:57

ISIN: DE0005140008