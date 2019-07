FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung in Deutschland und in der Eurozone hat sich im Juli spürbar verschlechtert. Die von Sentix ermittelten Konjunkturindizes sind auf mehrjährige Tiefs gefallen. Für Deutschland scheint nach Einschätzung des Instituts eine Rezession unausweichlich. Dort ist der Gesamtindex mit minus 4,8 nach minus 0,7 im Juni noch tiefer in die Minuszone gerutscht und damit auf das niedrigste Niveau seit November 2009.

Der Konjunkturindex für Euroland ist ebenfalls weiter unter die Nullmarke gefallen und hat mit minus 5,8 (Juni: minus 3,3) den tiefsten Stand seit November 2014 verbucht. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage hat sich in Deutschland wie der Eurozone deutlich verschlechtert.

Im Inland mache sich die hohe Abhängigkeit vom Export und dem Absatzmarkt China zunehmend als Bürde bemerkbar, so Sentix. Dazu schwebe der Zollstreit wie ein Damoklesschwert über Deutschland, wo die Schlüsselbranche des Landes, die Automobilindustrie, nicht aus der Krise komme. Auch die politische Situation trage nicht zur Vertrauensbildung bei, wie das Hickhack um die Besetzung der EU-Kommissionsspitze gezeigt habe.

Für die Eurozone sieht Sentix wenig erfreuliche Perspektiven. "Es ist zu erwarten, dass alle übrigen Konjunktursignale im Juli auch in Moll ausfallen werden. Die aktuellen Konjunkturerwartungen geben Rückendeckung für den Zinsabwärtstrend. Ohne Notenbankunterstützung dürfte es der Aktienmarkt schwer haben", so die Einschätzung.

