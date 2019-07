Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Trotz sich abschwächender konjunktureller Vorzeichen hätten die Aktienkurse in der europäischen Softwarebranche neue Höhen erreicht, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Studie. Gewisse Gewinnmitnahmen in den kommenden Monaten wären daher keine Überraschung und jeder Fehltritt dürfte am Markt hart bestraft werden. Bei SAP sei mit einem soliden zweiten Quartal zu rechnen, wobei die Digitalisierung einer der wichtigsten Treiber bleibe. Alles in allem sollte sich das Unternehmen weiterhin stark entwickeln./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-08/11:05

ISIN: DE0007164600