FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SCHRODERS TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 3155 PENCE - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - TARGET 1260 (1025) PENCE - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1506 (1390) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE TARGET TO 731 (682) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 580 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SIG PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD CUTS BEAZLEY PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 610 PENCE - CANACCORD CUTS HISCOX TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1580 PENCE - CANACCORD CUTS LANCASHIRE HLDGS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 725 PENCE - CITIGROUP INITIATES DIPLOMA PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1500 PENCE - CITIGROUP RAISES BRITISCHE AKTIEN TO 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES UK EQUITIES TO 'OVERWEIGHT' - CORRECTED/FTSE INDICATED -0.2% TO 7538 (CLOSE: 7553.14) POINTS BY IG - CREDIT SUISSE RAISES VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 143 (129) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6900 (6800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1575 (1550) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5400 (5100) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 340 (366) PENCE - JEFFERIES CUTS SCHRODERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3100 (3587) PENCE - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 345 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 627 (803) PENCE - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 760 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2000 (2060) P - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 900 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 475 (465) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - REDBURN INITIATES HARGREAVES LANSDOWN WITH 'NEUTRAL' - REDBURN INITIATES SCHRODERS WITH 'NEUTRAL' - REDBURN INITIATES ST JAMES'S PLACE WITH 'BUY' - REDBURN INITIATES STANDARD LIFE ABERDEEN WITH 'NEUTRAL' - REDBURN RESUMES AVIVA WITH 'NEUTRAL' - REDBURN RESUMES LEGAL & GENERAL GROU WITH 'BUY' - UBS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2620 (2650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 39 (65) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob