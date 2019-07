Insolvenzen von Airlines wie Germania haben vor allem kleinere Flughäfen im Osten getroffen. Wie stehen die Airports 30 Jahre nach dem Mauerfall da?

Kurz vor Beginn der Sommerferien bietet der Flughafen Dresden ein entspanntes Bild: Zwei Dutzend Menschen stehen am Nachmittag mit ihren Koffern am Schalter und warten auf das Einchecken, Eltern beobachten mit ihren Kindern einen startenden Flieger. Bis zu den nächsten Abflügen nach Köln, Düsseldorf und München dauert es noch gut eine Stunde. Der Airport der sächsischen Landeshauptstadt rühmt sich mit kurzen Wegen.

"Von der Bordsteinkante bis zum Gate sind es keine fünf Minuten", sagt Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, zu der auch der Flughafen Halle/Leipzig gehört - Deutschlands zweitgrößter Cargo-Airport.

Ist es seit der Germania-Pleite im Februar stiller geworden am Dresdner Flughafen? Die Insolvenz sei ein "wirklich harter Schlag" gewesen, räumt Schuhart ein. Immerhin steuerte Germania 23 Ziele an, machte knapp 20 Prozent der Abflüge aus. Mittlerweile aber sei man wieder positiv gestimmt. Drei Airlines sind in die Lücke gesprungen teilweise binnen weniger Stunden. So stehen nun Mallorca, Antalya und Kos wieder auf dem Programm, die Kanaren und London ab Herbst.

Dennoch, die Germania-Pleite geht nicht spurlos am Dresdner Airport vorüber: Die aktuellen Passagierzahlen des Flughafenverbandes ADV zeigen von Januar bis Mai 2019 einen Rückgang. In Dresden flogen in dieser Zeit knapp 564.000 Passagiere und damit 9,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Drastischer macht sich der Rückgang in Erfurt bemerkbar: Der Flughafen zählte rund 38.700 Passagiere und damit gut 45 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

"Wir haben ein zweigeteiltes Bild in unserem Land", sagt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Von den 22 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland - von denen mit Erfurt und Dresden nur zwei im ...

