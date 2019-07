Aktien von Zalando haben am Montag an den starken Wochenausklang angeknüpft und um weitere 2,4 Prozent auf 41,50 Euro zugelegt. Sie erreichten nach dem technischen Ausbruch am Freitag damit den höchsten Stand seit Ende April. Am Freitag hatte eine positive Studie der Investmentbank JPMorgan der Aktie einen kräftigen Schub versetzt. Nun folgte die Credit Suisse in ihrem Ausblick für das zweite Quartal ebenfalls mit einem optimistischen Tenor.

Die meisten Indikator wiesen auf ein ordentliches Quartal des Onlinehändlers mit einem starken Schlussspurt hin, erklärte Credit Suisse-Analyst Simon Irwin. Damit starte man vielversprechend in das dritte Quartal, dessen Vergleichswerte aus dem Vorjahr sehr niedrig lägen. Irwin stockte sein Kursziel auf 44 Euro auf. Andere Experten trauen den Papieren bis zu 50 Euro zu./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

