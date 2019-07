IfW Kiel: CO2-Steuer könnte Emissionen steigen lassen

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel bevorzugt die Ausweitung des EU-Emissionshandels gegenüber einer reinen Bepreisung von Kohlendioxid (CO2). Die Einbeziehung der Sektoren Verkehr und Gebäude in das System sei "die effizienteste Lösung", "weil nur so eine Angleichung der CO2-Preise sowohl über Sektoren als auch Länder möglich ist", schreiben die Autoren in der aktuellen Ausgabe des hauseigenen Magazins "Kiel Focus".

Die unilaterale Einführung von CO2-Preisen in einem Land dagegen würde nicht nur den internationalen Wettbewerb verzerren. Auch bezweifeln die Experten den Klimaschutz-Effekt einer solchen Steuer: "Als Folge sinken zwar die heimischen CO2-Emissionen, die im heimischen Verbrauch enthaltenen Emissionen sinken aber nicht zwangsläufig, weil sie zunehmend ausländische Emissionen enthalten." Es sei sogar möglich, dass ein Alleingang die globalen Treibhausgasemissionen steigen lasse, "wenn relativ CO2-arme heimische Produktion durch relativ CO2-reiche ausländische Produktion ersetzt wird", so das IfW.

Forderung nach CO2-Mindestpreis

Um das zu verhindern, müsse Deutschland mit einigen willigen Partnern wie Frankreich, den Niederlanden oder den skandinavischen Ländern vorangehen. Sie sollten parallel zum bisherigen Emissionshandel ein zweites System aufbauen, in das der Verkehr, private Haushalte und öffentliche Dienstleistungen integriert werden. Das Institut regt einen CO2-Mindestpreis im Zertifikatehandel sowie einen sozialen Ausgleichsmechanismus an, etwa durch eine Entlastung bei den Strompreisen oder eine Pro-Kopf-Rückzahlung. Langfristig sollte dieses System auf alle Sektoren und Treibhausgase in Europa ausgeweitet werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich am Freitag für eine CO2-Besteuerung ausgesprochen. Ihr Ministerium argumentiert, eine Ausweitung des Emissionshandels sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Es verweist dabei auf die jüngere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH).

Doch nicht alle Rechtsexperten teilen diese Einschätzung. Der Jurist Martin Nettesheim von der Universität Tübingen hatte in der vergangenen Woche in einem Gutachten für die FDP-Fraktion dargelegt, dass eine Einbeziehung des Transportsektors in das Emissionshandelssystem sehr wohl EU-rechtskonform wäre.

Am Freitag stellt Bundeskanzlerin Angela Merkel das Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - der sogenannten Wirtschaftsweisen - zu den Auswirkungen einer solchen Steuer vor. Die Bundesregierung hatte das Gutachten in Auftrag gegeben.

