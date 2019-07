Am Fuße des Berges Kopaonik, ein Gebirge in Südserbien, ist ein kleines Dorf names Igroš gelegen, an dem ein Geheimnis aufbewahrt wird. Das Geheimnis des originalen Ajvar (ausgesprochen: "ei-war") - ein würziges Gemüsemus, handgemacht aus den besten Paprika der Region Kopaonik. Mitten in der Natur, umgeben von Geysiren und Wasserfällen, von mittelalterlichen Burgen und Klöstern und weiten Feldern werden ebenso Säfte und Konfitüren in bester Qualität, frei von künstlichen Zutaten und reich an Nährstoffen dank traditioneller Rezepte, hergestellt. Der Hersteller von Granny's Secret-Produkten, Foodland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...